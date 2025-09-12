Başakşehir'den Göztepe'ye transfer çalımı!

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Göztepe'nin transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iki futbolcuyu kadrosuna kattı.

Başakşehir, Fransa'nın Rennes takımında forma giyen kaleci Doğan Alemdar ve santrfor Bertuğ Yıldırım'la anlaştı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katıldığı imza törenin de Alemdar ve Yıldırım, 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

İzmir ekibi Göztepe de iki oyuncuyu transfer etmek için görüşmeler yapmıştı. Görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtilirken, Başakşehir sürpriz şekilde Alemdar ve Yıldırım'ı renklerine bağladı.

