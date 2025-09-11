Transferde son viraj: Göztepe 3 imzayı bitirmek üzere

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transfer döneminin tamamlanmasına az bir süre kala çalışmalarını sürdürüyor.

Öncelikle forvet ve kaleci bölgelerine takviye yapmak için girişimlerde bulunan İzmir ekibi, 3 oyuncunun transferinde sona geldi.

Kaleci Doğan Alemdar ve forvet Bertuğ Yıldırım'ın kulübü Fransız ekibi Rennes ile 5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlayan Göztepeli yöneticiler, iki oyuncuyla da görüşmelerini sürdürüyor.

Söz konusu transferler için kısa bir süre içerisinde pürüzlerin giderilip resmi adımların atılması bekleniyor.

İngiltere Championship ekibi Bristol City forması giyen Sinclair Armstrong için de girişimlerde bulunan Göztepe, bu transferde de büyük aşama kaydetti ve yaklaşık 1 milyon Euro’luk bonservisle bu transferi de bitirmeyi hedefliyor.

2025-2026 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.