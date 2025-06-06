Başakşehir’in golcüsü Avrupa'da paylaşılamıyor

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Başakşehir’in golcüsü Avrupa'da paylaşılamıyor

Başakşehir’de Piatek’in ardından takımın bir diğer golcüsü Keny de ayrılmaya hazırlanıyor. Senegalli forvetin yeni adresinin Avrupa olması bekleniyor.

Başakşehir ile sözleşmesi bu Haziran ayında bitecek olan Philippe Keny, İstanbul ekibi ile sözleşmesini yenilemedi. Takımdan ayrılması planlanan Keny’e yurt dışından birçok kulüp talip oldu.

FootMercato’da yer alan habere göre, Başakşehir’den ayrılması planlanan Keny’e LaLiga’ya yükselen Levante ve Rus kulübü CSKA Moskova talip oldu. Bonservisi elinde olan 26 yaşındaki oyuncuya Belçika, Fransa ve Hollanda kulüplerinin de ilgisi olduğu belirtildi.

Keny’nin imza atmak için birçok seçeneğe sahip olduğu belirtilen haberde, Senegalli forvetin Başakşehir’de kalmayacağı belirtildi.

Keny'e Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor'un da talip olduğu biliniyor.

Keny bu sezon Süper Lig’de 27 maçta 4 gol ve 6 asist yaptı.

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