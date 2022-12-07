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  • Mustafa Mert Koç'un burnu 4 yerinden kırıldı. Görenler önce estetik yaptırdığını iddia ettiler

Mustafa Mert Koç'un burnu 4 yerinden kırıldı. Görenler önce estetik yaptırdığını iddia ettiler

Bir Peri Masalı dizisinin başarılı oyuncusu Mustafa Mert Koç'un, Taro Emir Tekin ile çektiği dövüş sahnesinde burnu kırıldı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 13:28
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Başarılı oyuncu Mustafa Mert Koç'un burnu set kazasında 4 yerinden kırıldı

Mustafa Mert Koç'un burnu 4 yerinden kırıldı. Görenler önce estetik yaptırdığını iddia ettiler
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FOX TV'de yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinin başrol oyuncuları Taro Emir Tekin ile Mustafa Mert Koç, senaryo gereği bir dövüş sahnesi çekti. Sahnede Taro Emir Tekin'in yumruğu yanlışla Koç'un burnuna gelince 4 yerinde kırık meydana geldi. Son bölüme burnundaki bandajla kamera karşısına geçen oyuncu, estetik yaptırdığı yönündeki iddiaların ardından sessizliğini bozdu.

"BURNUM 4 YERİNDEN KIRILDI"

Sosyal medya hesabından canlı yayın açarak bantlı burnu hakkında konuşan Mustafa Mert Koç, "Taro ile dövüş sahnesinde yumruk burnuma geldi ve 4 yerinden kırıldı. Set kazası yaşadık, olabilir. İş devam ederken estetik yaptırmadım" ifadelerini kullandı.

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