Başbakan eşinden ayrılıyor. Boşanma davası açıldı

Editör: Serkan Talan

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve eşi Markus Räikkönen'in 19 yıllık birlikteliğin ardından boşanacaklarını duyurdu.

Marin, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, ''Birlikte karar alarak boşanma davası açtık. Birbirimizle geçirdiğimiz 19 yıl ve kızımız için minnettarız'' yazdı.

Başbakan yaptığı açıklamada, ''h ala en iyi arkadaşız, birbirimize karşı iyiyiz ve sevgi dolu ebeveynleriz. Ailece ve birbirimizle vakit geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

19 yıldır birlikte olan Başbakan ve eşi, resmi olarak 2020 yılında evlenmişlerdi.

Marin'in Finlandiya'da yapılan seçimlerden sonra koalisyon hükümeti kurulana kadar geçici başbakan olduğu biliniyor.