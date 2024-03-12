Başbakan görevinden istifa etti

Guyana Devlet Başkanı ve Karayip Topluluğu (CARICOM) Dönem Başkanı Irfaan Ali, yaptığı açıklamada "Geçici olarak başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması konusunda mutabakata varılmasının ardından Başbakan Ariel Henry'nin istifasını kabul ettik." şeklinde konuştu.

CARICOM üyesi 25 ülkenin devlet başkanları, Jamaika'nın başkenti Kingston'da, Haiti'deki güvenlik krizini masya yatırmak üzere olağanüstü toplandı.

Toplantıdan sonra 5 Mart'tan bu yana güvenlik nedeniyle Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Henry'nin CARICOM'a istifa kararını ilettiği duyuruldu.

Yerel basında yer alan haberde, şiddet olaylarının sürdüğü ülkede, çete üyelerinin 2 karakol ile İçişleri Bakanlığına baskın yaptığı ancak polisler tarafından geri püskürtüldüğü aktarıldı.