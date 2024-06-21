Başbakan kritik bölgede yoga yaptı tüm dünya konuştu

Düzenleme: Kaynak: AA
Başbakan kritik bölgede yoga yaptı tüm dünya konuştu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Uluslararası Yoga Günü vesilesiyle Cammu Keşmir bölgesinde düzenlenen bir yoga etkinliğine katıldı.

Etkinlik, Hindistan’ın idaresinde bulunan Cammu Keşmir bölgesindeki Uluslararası Konferans Merkezi’nde gerçekleşti.

Başbakan Modi, eski Hint egzersizi olan yoga ile ilgili önemini vurgulayarak, Cammu Keşmir’in yogaseverler için popüler bir turizm destinasyonu olabileceğini belirtti.

Cammu Keşmir, 1947’de İngiltere’nin sömürgesi olarak yönettiği Hindistan’dan bağımsızlığını kazandığında, Hindistan ve Pakistan arasında birleşme konusunda tercih yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı.

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Müslüman çoğunluğa sahip Keşmir halkı, Pakistan’a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Ancak Pakistan ve Hindistan arasında bölgeye asker gönderilmesiyle taraflar arasında savaşlar yaşandı.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Keşmir’in geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı çıkarken Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor. Ayrıca 2019’da Hindistan, Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırarak bölgeyi iki "Birlik Toprağı"na böldü. Pakistan ise Keşmir’e “Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)” ve “Gilgit Baltistan” olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

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