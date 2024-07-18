Başbakanın boyuyla dalga geçti 180 bin TL para cezası verildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Başbakanın boyuyla dalga geçti 180 bin TL para cezası verildi

İtalya'da mahkeme, Başbakan Giorgia Meloni'nin boyuyla alay eden gazetecinin 5 bin Euro (yaklaşık 180 bin TL) tazminat ödemesine hükmetti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin boyuyla dalga geçen gazeteci Giulia Cortese hakkında açılan davada karar verildi.

İtalya’nın Milano kentinde mahkeme, gazeteci Cortese’nin Ekim 2021'de Twitter'da Meloni'nin boyuyla ilgili yaptığı paylaşımda "dış görünüşüyle dalga geçtiği" gerekçesiyle 5 bin euro ceza verildi.

1200 EURO ERTELEMELİ CEZASI DA VAR

Mahkeme ayrıca Cortese'ye bin 200 euro ertelemeli para cezası verirken, Cortese'nin cezaya itiraz hakkı bulunuyor. Meloni'nin avukatı tazminatın tamamının hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

O dönem muhalefette olan aşırı sağcı İtalya Kardeşleri Partisi'nin lideri Meloni, Cortese'nin kendisini arka planda faşist lider Benito Mussolini ile birlikte yan yana gösteren fotoğrafını yayınlamasına tepki göstermiş, Cortese sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beni korkutamazsın Giorgia Meloni. Sonuçta sadece 1,2 metre boyundasın. Seni göremiyorum bile" demişti.

Meloni daha sonra Cortese hakkında yasal yollara başvurmuştu. Meloni'nin boyunun 1,58-1,63 metre arasında olduğu söyleniyor.

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