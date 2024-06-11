Başbakanın istifası kabul edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Başbakanın istifası kabul edildi

Belçika Başbakanı istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Avrupa Parlamento seçimleri sonrası istifa kararı alan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, “Kral istifamı kabul etti. Hükümet güncel işleri yönetecek ve yeni bir ekibe geçişi hazırlayacaktır” dedi.

Belçika Başbakanı De Croo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kral istifamı kabul etti. Hükümet mevcut işleri yönetecek ve yeni bir ekibe geçişi hazırlayacaktır. Seçmenlerimize içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Seçim sonuçları bir hayal kırıklığıdır ve bunun sorumluluğunu üstleniyorum” ifadelerini kullandı.

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