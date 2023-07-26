Başbakanlık babadan oğula geçti. 40 yıllık koltuğunu devrediyor

Kamboçya’da yaklaşık 40 yıldır Başbakanlık yapan Hun Sen istifasını açıkladı. Görevi oğluna devredecek.

Başbakanlık babadan oğula geçti. 40 yıllık koltuğunu devrediyor

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, görevinden istifa ettiğini ve yerine oğlu Hun Manet'in getirileceğini duyurdu.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, yaklaşık 40 yıldır devam ettiği başbakanlık görevinden istifa duyurusunu Kamboçya Halk Partisinin (CPP) 23 Temmuz'da gerçekleşen seçimleri kazanmasının ardından yaptı.

Hun Sen, başbakanlık görevinden 3 hafta içinde ayrılacağını ve görevi oğlu Hun Manet'e devredeceğini açıkladı.

Hun Sen, oğlunun başbakanlık görevine Kamboçya Ulusal Seçim Komitesinin nihai seçim sonuçlarını yayımlamasının ardından başlayacağını belirtti.

SENATO BAŞKANI OLABİLİR

Başbakan Hun Sen, televizyonda yayınlanan açıklamasında, kararından Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni'yi haberdar ettiğini ve kralın da hemfikir olduğunu aktardı.

Öte yandan, görevinden istifa eden Hun Sen'in ülke yönetiminden uzaklaşmayarak, kariyerine senato başkanı olarak devam etmesi bekleniyor.

OĞLU GENELKURMAY BAŞKANIYDI

Başbakanlık görevini devralması planlanan Hun Manet, 20 Nisan 2023'te Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı.

CPP Merkez Komitesi, 24 Aralık 2021’de Hun Manet'i oy birliğiyle "geleceğin başbakanı" seçmişti

Kamboçya Ulusal Seçim Komitesinin resmi olmayan seçim sonuçlarına göre iktidardaki Kamboçya Halk Partisi meclisteki 125 koltuğun 120'sini kazandı.

resmi seçim sonuçlarının 9 Ağustos ila 4 Eylül arasında açıklanması bekleniyor.

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