Başdanışman çuvalladı!

Başdanışman Oktay Saral'ın savcı cinayetini Özgür Özel’e bağlaması sosyal medyada gündem oldu.

Saray’ın başdanışmanı Oktay Saral, dün 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından öldürülen Savcı’nın olayını Özgür Özel’e bağlaması sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, "Savcının yakini öldürmüş diyorlar ne alaka yani bu nasil konuşma ya”, “Bu yazdığınız, olayın detayını öğrenince, mantıksal bir çıkarım olmadığı görülüyor.” ve “Cahilce Açıklama”gibi yorum tepkileri geldi.

HUSUMETLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Dün İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir restoranda dün 21.15 sularında yemek yediği esnasında 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, öldürülmüştü. Bu olay ise yargı çevresinde gündeme oturmuştu. Olaya dair savcılık açıklamasında Ercan Kayhan ile saldırgan Mustafa Can Gül’ün “husumetli” olduğu bilgisi ise ortaya çıkmıştı.

SARAL SAVCI CİNAYETİNİ ÖZEL’E YIKTI

Ancak Saray’ın başdanışmanı Oktay Saral, savcının öldürülmesi üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i bağdaştırması sosyal medyanın gündemine oturdu. Saral, son günlerde Özel’in savcıları hedef göstermesine parmak basarak, “Her kürsüye çıktığınızda yargıyı aşağıladınız, hâkim ve savcıları itibarsızlaştırdınız. “Savcı kürsüde kayboldu” diyerek alenen hedef gösterdiniz! Bugün bir savcının kanı döküldüyse, bu sadece bireysel bir saldırı değil, sizin sorumsuz ve tahrik edici dilinizin toplumu getirdiği noktadır” dedi. Son olarak Özgür Özel’e Saral, “Savcıyı hedef gösterenler, suça ortak olur. Bu cinayette vicdani sorumluluğunuz var, Özgür Özel. Sözünüz kan oldu!” ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Saral’ın sözlerine ise sosyal medya üzerinden sert tepkiler geldi. Bazı kullanıcılar; “Savcının yakini öldürmüş diyorlar ne alaka yani bu nasil konuşma ya”, “Bu yazdığınız, olayın detayını öğrenince, mantıksal bir çıkarım olmadığı görülüyor.” “Cahilce Açıklama”, “Ozgur ozel ne alaka sizde soyluyorsunuz iste bireysel saldiri diye” ve “Yorumları okudum ve size özetleyeyim belki zamanınız olmaz okumaya. SİZE KİMSE İNANMIYOR” şeklinde yorumlarda bulundular.

FUAT UĞUR DA İMAMOĞLU VE ÖZEL’E BAĞLAMIŞTI

AKP’ye yakın isim Fuat Uğur da bu cinayeti, CHP lideri Özgür Özel ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargı eleştirilerine bağlamıştı.

