Türkiye'yi sarsan cinayet! Savcı ile katili aynı karede

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir restoranda dün 21.15 sularında yemek yediği esnasında 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü.

Türkiye'yi sarsan bu olaya ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Ercan Kayhan'ın Mustafa Can Gül ile birlikte oldukları bir fotoğraf paylaşıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlı Mustafa Can Gül'ün yaklaşık 2 yıl önce garson olarak çalıştığı dönemde işletmeye sürekli müşteri olarak giden savcı Ercan Kayhan'la bilinmeyen bir sebepten tartıştıkları ve aralarında bu nedenle husumet başladığı iddia edildi.

Zanlı Gül'ün, "kadına karşı şiddet", "ısrarlı takip", "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından kaydı olduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasında Maltepe Cezaevinde kaldığı belirlendi.

OLAY İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR!

Savcı Kayhan’ın hayatını kaybettiği restoran sabah saatlerinde görüntülendi. Restoranın hemen yanında jandarma karakolunun bulunması dikkat çekti.

Olayın gerçekleştiği restoranın ise savcı Ercan Kayhan ailesine ait olduğu gündeme yansıyan ayrıntılar arasında.

Katil Mustafa Can Gül’ün ise uzun süredir bu restoranda kasap olarak çalıştığı belirtildi.

Öte yandan cinayetin Savcı Ercan Kayhan’ın baktığı dosyalarla alakalı olmadığı da açıklandı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir."

Savcıyı öldüren şahsın 3 ayrı suç kaydı çıktı