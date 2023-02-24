﻿Ahmet Çakar'dan Basel maçı sonrası Trabzonspor çıkışı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Ahmet Çakar, Ertem Şener'in YouTube kanalındaki canlı yayına bağlanarak, ''Mateu Lahoz kötü bir maç yönetti ama Trabzonspor’un kaybetme nedeni bu değil. Penaltıyı atmalısın. Basel iki defa geldi ve golleri buldu. Basel eğer Süper Lig takımı olsaydı küme düşmemeye oynardı. Trabzonspor şanssızlık ve son vuruşlar nedeniyle maçı kaybetti. Trabzonspor kötü oynamadı. 6-7 net pozisyon var. Son vuruşlar inanılmaz kötüydü. Trabzonspor eğer son vuruşlarda biraz başarılı olsaydı maçı 4-0 kazanırdı. Kötü goller yediler fakat kötü oynamadılar.’’ ifadelerini kullandı.