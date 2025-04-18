Başhekim kürsüye çıkınca öğrenciler salonu terk etti!

Sivasspor futbolcularının “Normal doğum” pankartları taşımaları büyük tepki çekti. Tepkiler daha geçmeden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Normal Doğum Sempozyumu'nda öğrenciler salonu terk ederek tepkilerini gösterdi.

SİVASSPOR MAÇINDA “NORMAL DOĞUM” PANKARTI

Sivasspor-Fenerbahçe maçında erkek futbolcuların taşıdığı “Asıl doğum, normal doğum” pankartları büyük tepki çekmişti. Pankartta ayrıca, ‘tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen doğal değildir’ sözleri yazılıydı. Sivasspor’un 28 yaşındaki Arnavut futbolcusu Manaj, Instagram hesabından paylaştığı gönderisinde pankartta ne yazdığını bilmediğini söyleyerek bütün kadınlardan özür dilemişti.

NORMAL DOĞUM SEMPOZYUMU

Bir normal doğum olayı ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Hafsa Sultan Hastanesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde Doğal Doğum Sempozyumu Açılış programında yaşandı. 'Doğal doğum' konulu sempozyuma Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Üçer, Manisa İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Fatih Zeren, dekanlar, akademisyenler, müdürler, sağlık profesyonelleri, öğrenciler ve davetliler yer aldı.

ÖĞRENCİLER SALONU TERK EDEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Sempozyumda konuşma yapmak üzere Sahneye Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, geldi. Öğrenciler, Topçu’nun sözlerine başlaması ile birlikte salonu terk etmeye başladı.