Başı açık öğrenci okula sokmayacağım demişti 'mahalle baskısı' başladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürünün veli toplantısında "Okulda başı açık kız öğrenci olamaz. Herkesin başını kapatması gerek" ifadelerini kullanmış, sözler sonrası Bursa Valiliği tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Olay sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, öğretmenler, müdürün benzer yaklaşımlar sergilediğini iddia etti.

Olaya göre, 24 Haziran’da müdür, öğretmenlerle seminer haftası kapsamında toplantı yaptı ve e-sınav kapsamında okulda sınava giren bir vatandaş hakkında “Çırılçıplak gelmiş hanımefendi. Böylesine hanım da denmez ya. Gittik uyarmaya. Günaha da girdik mecbur uyarmak için. Kozmetik sektörüne de hakim değilim ama bu ağdadan sonra bir de vernik mi çekiyorlar nedir her yeri parlıyor” dediği öne sürüldü.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı Özkan Rona, konuya dair açıklamalarda bulunarak, "Tekkelerde, tarikat şeyhlerinin elinde yetişen bu kişiler, kamu kurumlarında şeriat kurallarını uygulamalarına rağmen ısrarla görevde tutuluyor” ifadelerini kullandı.