Başı korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı

Kayseri'de, başı pencerenin demir korkuluklarına sıkışan E.K. (7), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Başı korkuluklara sıkışan çocuk kurtarıldı

Olay, saat 13.00 sıralarında Danişment Gazi Mahallesi Hayrat Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. E.K., pencereden içeri girmek isterken, kafasını pencerenin demir korkuluklarına sıkıştırdı. Durumu gören ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasının ardından E.K., bulunduğu yerden çıkartıldı.

Öte yandan E.K.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA

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