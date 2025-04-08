Başıboş köpekler 2 çocuğu ısırdı

Kaynak: DHA
Başıboş köpekler 2 çocuğu ısırdı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde evlerinin bahçesinde oynayan çocuklara başıboş köpekler saldırdı. Köpek saldırısında 2 çocukta bacaklarından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Aşağı Çavundur Mahallesi TOKİ Blokları bahçesinde gerçekleşti. Evlerinin bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki S.Ö. (12) ile 11 yaşındaki N.E.G. çevrede dolaşan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

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Köpekler çocukların bacaklarını ısırdı. Bağırışları duyan mahalleli, çocukları kurtararak köpekleri uzaklaştırdı. Yaralı çocukları mahalleli kendi imkânlarıyla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Çocuğunun psikolojinin etkilendiğini belirten Ali G., "Mahallemizde 2 çocuğumuzu 3 köpek ısırmış. Sağlık ekipleri köpeklerin kuduz olma ihtimaline karşı her ay düzenli şekilde aşı yaptırmamızı söylediler. Yarın karakola gidip şikayetçi olacağım" dedi.

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Her iki aile de şikayetçi olurken, mahalle sakinleri çevrede dolaşan başıboş köpeklerin sorununa bir an evvel acil çözüm bulunmasını istedi.

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