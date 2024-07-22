Başıboş sokak köpekleri yaşlı kadını parçaladı! Dakikalarca kurtulma mücadelesi verdi

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde dün akşam saatlerinde 54 yaşındaki bir kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre, ilçedeki Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde bakım personeli olarak çalışan Meryem Birol (54), iş yerinden çıkıp evine gittiği sırada Çiftlik kavşağı terminal önünde bölgedeki bir fabrikanın 2 köpeğinin saldırısına uğradı.

KOL, BACAK VE AĞZINDAN ISIRILDI

Etraftakilerin yardımı ile köpeklerin elinden kurtulan Meryem Birol'un; sol kolu, sol bacağı, ağız ve burun kenarı köpekler tarafından ısırıldı. Birol, ilk olarak Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan ilk müdahale sonrası Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

"İLLA Kİ ÖLMEMİZ Mİ GEREK?"

Hastanede tedavisi devam eden Meryem Birol yaşadığı korku dolu anları anlattı. Birol, "İşten çıkıp evime gitmek üzereyken 2 köpek saldırdı. Kaçacak yer bulamadım, biri dudağımdan tuttu, biri kolumdan yerde sürüklediler. 'Yardım edin' diye bağırdım ancak kimse gelmedi. Orada bir iş yeri var, biri elinde demirle geldi, vurdu ama köpekler bırakmadı yine. Bacaklarım ve kolum oyuk şimdi. İlk olarak Altınhisar Hastanesi'ne gittim oradan buraya sevk ettiler. Burada da sanki yorgan diker gibi benim o etleri diktiler. Kolum uyuşuk, dudağımdaki damar kopmuş. İlla ölmemiz mi gerekiyor? Ben korkuyorum, tek başına yaşayan biriyim, işe gidip geliyorum. Ben bu korkuyu gerçekten nasıl atacağımı bilmiyorum. Gözümü kapatacağım zaman iki tane köpeğin üstüme geldiğini görüyorum. Köpekler sahipli, şikayetçiyim. İlla ki ölmemiz mi gerek? Benim hiç kimsem yok. Tek başına yaşayan biriyim. Enfeksiyondan bacağım kesilse kim bakar bana?" dedi.