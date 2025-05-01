Basın mensuplarına 1 Mayıs engeli! Alandan iteklenerek çıkarıldı...

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için her yıl olduğu gibi bu yılda Taksim’de yapılması yasaklandı. Ancak bazı gruplar Mecidiyeköy’de yer alan Büyükdere Caddesi üzerinden protesto gerçekleştirdi. Polisler ise Taksim girişine giden yollarda eylem yapanları gözaltına aldı. Öyle ki görüntü çeken bazı basın mensupları alandan çıkarılmaya çalışıldı.

Bu yılki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kadıköy’de buluşma kararı alınmış ve açıklama DİSK tarafından gerçekleşti. Ancak bu karara karşı çıkan bazı gruplar, Taksim Meydanı’nda olacaklarını açıklamıştı.

TAKSİM ABLUKAYA ALINDI

İstanbul Valiliği, dün gece her yıl olduğu gibi bu yılda Taksim Meydanı ve çevresinde geniş bir çember oluşturarak ablukaya aldı. Gece saatlerinden itibaren Taksim, bariyerlerle kapatıldı. Metro ve otobüs durakları erişime kapatıldı. Bölgede giriş ve çıkışların izne tabi olduğu belirtildi ve ilk verilere göre 45 kişi gözaltına alındığı aktarıldı.

BASIN MENSUPLARI ALANDAN İTEKLENEREK ÇIKARILDI

Polis, ara yollardan Taksim’e ulaşmaya çalışan gruplara müdahale ederken, gözaltı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği belirtiliyor. Son olarak Mecidiyeköy’de eylem yapanları çeken basın mensupları polis ekipleri tarafından engellendi. Basın mensupları alandan iteklenerek çıkarıldı.