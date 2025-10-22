Türkiye'de neredeyse hemen her gün bir işçi yaralanıyor.

Olay bu kez İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi.

Ahşap kesimi yapan işçi Ufuk A.'nın (43) başına eğildiği esnada makinenin hareket eden motoru çarptı. Kanlar içinde kalan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan vatandaşlar yetkilileri sık sık iş sağlığına uygun ekipman, kılık kıyafet ve iş yeri güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığıyla ilgili firamları denetlemeleri için uyarıyor.