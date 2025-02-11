Başından vurulan 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Başından vurulan 30 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başından vurulmuş halde bulunan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Siverek-Adıyaman karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Üç gün önce başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulunarak hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Gülcan A. hayati tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumunun ciddi olduğu belirtilen kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince M.E.T. ve F.G. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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