Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor

Bu çalışmada artan orgazm tutarlılığıyla bağlantılı diğer bir pozisyon, her iki partnerin de dik oturduğu ve kadının üstte olduğu pozisyondur. Bu pozisyon da daha fazla klitoral uyarı sağlayarak orgazmı kolaylaştırır. Ancak, bu pozisyonlar en sık kullanılan pozisyonlar değildir.

Katılımcılar arasında en sık kullanılan pozisyon, misyonerlik pozisyonu (yüz yüze, erkek üstte) olmuştur. Bu pozisyon yüzde 80 oranında kullanılsa da kadınlarda orgazm tutarlılığıyla ilgisi yoktur.