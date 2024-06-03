Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor

Sürekli Orgazm Taklidi ve Sonuçları:
Kadının orgazm olmaması ve sürekli orgazm taklidi yapması, kendisi, partneri ve ilişkileri açısından sorunlar doğurabilir. Kadın kendini cinsel açıdan yetersiz hissetmeye, cinsel özgüvenini kaybetmeye başlar ve zamanla cinsel soğukluk, depresyon, öfke, hırçınlık, mutsuzluk gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Kadının orgazm taklidi yaptığını fark eden partneri, artık her defasında orgazm taklidi yapıp yapmadığını düşünmeye başlar.
Bu durum da erkeklerde performans anksiyetesine neden olabilir. Ancak orgazm taklidi, orgazmın simülasyonuna, kendini ve partnerini havaya sokmaya hizmet ederse, kadında daha kolay orgazm olmayı sağlayabilir ve orgazm olmayla ilgili kaygıları azaltabilir.