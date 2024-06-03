Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor

Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Cinsel davranışlarımızın genellikle erkek zevkine öncelik verdiği, kadınların ise istediklerini talep etme konusunda kendilerini güçlü hissetmedikleri bir gerçektir. Araştırmalar, belirli cinsel pozisyonların kadınların orgazm olasılığını artırdığını göstermektedir.

1/17
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor 1

Özellikle klitoral uyarı eklenmediğinde, kadınlar vajinal ilişki sırasında her zaman orgazm olamazlar. Ancak klitoral uyarı eklendiğinde, orgazm oranı önemli ölçüde artmakta ve çoğu kadın bu durumda orgazm olduğunu belirtmektedir.

2/17
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor 2

Klitorisi uyarmanın pek çok yolu vardır; vibratör kullanmak, elleri kullanmak veya cinsel pozisyonları değiştirmek gibi. Araştırmalar, belirli pozisyonların kadınların orgazm olasılığını artırdığını bulmuştur.

Kadınların orgazm olma olasılığını artıran pozisyonlardan biri, halk arasında "kovboy kız" olarak bilinen, kadının yukarıda olduğu pozisyondur. Bu pozisyon, daha fazla klitoral uyarı sunmanın yanı sıra kadınlara daha fazla kontrol olanağı sağlar.

3/17
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor 3

Bu çalışmada artan orgazm tutarlılığıyla bağlantılı diğer bir pozisyon, her iki partnerin de dik oturduğu ve kadının üstte olduğu pozisyondur. Bu pozisyon da daha fazla klitoral uyarı sağlayarak orgazmı kolaylaştırır. Ancak, bu pozisyonlar en sık kullanılan pozisyonlar değildir.

Katılımcılar arasında en sık kullanılan pozisyon, misyonerlik pozisyonu (yüz yüze, erkek üstte) olmuştur. Bu pozisyon yüzde 80 oranında kullanılsa da kadınlarda orgazm tutarlılığıyla ilgisi yoktur.

4/17
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor 4

Penis-vajinal ilişki yoluyla tutarlı bir şekilde orgazma ulaşmayı zor bulan kadınlar için klitoral uyarı eklemenin yollarını bulmak çok önemlidir. Ancak çoğu zaman klitoris fark edilmez.

Bunun pek çok olası psikososyal nedeni vardır; bunlar arasında erkek hazzını ön planda tutan cinsel senaryolar, kadınların istediklerini isteme konusunda kendilerini yeterince güçlü hissetmemeleri ve kadınların orgazm olması "gerektiği" hakkındaki yanlış fikirler yer alır.

Bu faktörler, heteroseksüel kadınların heteroseksüel erkeklere göre daha az tutarlı bir şekilde orgazma ulaştığı büyük bir orgazm boşluğuna katkıda bulunmaktadır.

5/17
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor 5

Klitoral stimülasyonun öneminin anlaşılması, kadınların düşük orgazm sıklığına çözüm bulmanın anahtarıdır. Dr. Laurie Mintz'in cinsel eğitimdeki gelişmeleri de içeren çalışmasında araştırdığı gibi, bu cephede toplumsal düzeyde yapılması gereken çok şey vardır.

Ancak bireysel düzeyde, farklı insanların farklı strateji veya teknikleri tercih edebileceğini kabul etmek önemlidir.

6/17
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor 6

Keşfedin, deneyin ve farklı şeyler deneyin. Sizin için neyin en iyi olduğunu ve en çok neyden keyif aldığınızı görün. En önemli çıkarım, en sık kullanılan seks pozisyonunun kadınlara tutarlı orgazm deneyimleri sunan bir pozisyon olmamasıdır.

Bu da bize, orgazm açığını kapatmaya yardımcı olmanın potansiyel olarak kolay bir yolunun bazı yeni pozisyonlar denemek olabileceğini gösterir.

7/17
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor 7

Kadın Orgazmının Önemi:

Kadın orgazmı, cinsel sağlık ve tatmin için önemlidir, ancak cinsel ilişkilerin tek amacı olmamalıdır. Cinsel etkileşimlerde iletişim, rahatlama ve duygusal bağlanma gibi diğer unsurlar da önemlidir. Cinsel deneyimler, her kadın için kişisel ve benzersizdir ve cinsel tatmin için kendi bedenini ve isteklerini tanımak önemlidir.

8/17
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor 8

Orgazm Taklidi:

Kadınlar cinsel ilişkide mutlaka orgazm olmaları gerektiği inancıyla “orgazm taklidi” yaparlar. Bu bazen işe yarar ve zamanla kadın “Hayaldi gerçek oldu!” diyerek orgazm olabilir. Ancak, çeşitli nedenlerle orgazm olamayan bir kadın, partnerini memnun etmek için orgazm taklidi yapmak zorunda hissedebilir.

9/17
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor 9

Sürekli Orgazm Taklidi ve Sonuçları:

Kadının orgazm olmaması ve sürekli orgazm taklidi yapması, kendisi, partneri ve ilişkileri açısından sorunlar doğurabilir. Kadın kendini cinsel açıdan yetersiz hissetmeye, cinsel özgüvenini kaybetmeye başlar ve zamanla cinsel soğukluk, depresyon, öfke, hırçınlık, mutsuzluk gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Kadının orgazm taklidi yaptığını fark eden partneri, artık her defasında orgazm taklidi yapıp yapmadığını düşünmeye başlar.

Bu durum da erkeklerde performans anksiyetesine neden olabilir. Ancak orgazm taklidi, orgazmın simülasyonuna, kendini ve partnerini havaya sokmaya hizmet ederse, kadında daha kolay orgazm olmayı sağlayabilir ve orgazm olmayla ilgili kaygıları azaltabilir.

10/17
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor 10

KADIN ORGAZMI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN YEDİ GERÇEK

Gerçek 1:

Kadınların yalnızca yüzde 25'i sadece cinsel ilişki yoluyla orgazma ulaşabiliyor; çoğunun klitoral uyarıma ihtiyacı var. Klitorisin vajinanın hemen dışında yer alması nedeniyle, çoğu kadın tam uyarılma için gerekli hissi alamamaktadır. Doğrudan klitoral his için genellikle oral veya manuel uyarıya ihtiyaç duyulmaktadır.

11/17
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor 11

Gerçek 2:

Orgazmlar her zaman terleme, hızlı nefes alma ve kas kasılmaları gibi klasik belirtileri içermez. Bazı orgazmlar hafif bir rahatlama hissi yaratarak çok daha hafif olabilirler.

"Bazı orgazmlar ayak parmaklarını kıvırır ve hatta aşkındır, ancak bazıları hafif darbelerdir," diyor uzmanlar.

12/17
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor 12

Gerçek 3:

Orgazm aslında beyinde meydana gelir; bu nedenle bazı ilaçlar (örneğin, seçici serotonin geri alım inhibitörleri) birçok kullanıcıda orgazmı etkileyebilir. Cinsel organlardaki milyonlarca sinir ucu, beynin zevk merkezi olan nukleus accumbens'e mesajlar gönderir.

Orgazm sırasında beyin aynı zamanda oksitosin, yani yakınlık ve bağlantı duygularını artıran bir kimyasal ile dolar. Erkek beynindeki daha yüksek testosteron seviyeleri bazı etkilerle mücadele edebilir; bu da kadınların seks sonrasında erkeklere göre daha yoğun bağlanma duygusu yaşamasını açıklayabilir.

13/17
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor 13

Gerçek 4:

Vibratörler, kendi kendini uyarmak için popüler bir seçimdir; çünkü vücudun bu hissi algılayacak özel sinirleri vardır. Titreşimi algılamak, bu sinirlerden biridir. Vibratör kullanırken güvenliğe dikkat etmek önemlidir: Seks oyuncaklarınızın amacına uygun olduğundan emin olun ve daima yumuşak sabun ve ılık su veya özel temizleyicilerle temizleyin.

14/17
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor 14

Gerçek 5:

Pelvik taban sağlığı, cinsel fonksiyonun önemli bir parçasıdır. Zayıf pubococcygeus (PC) kasları orgazmın gücünü etkileyebilir; bu nedenle Kegel egzersizleri önemlidir. Kegel egzersizleri, pelvik taban kaslarını güçlendirir ve idrar kaçırmaya da yardımcı olabilir. Bu egzersizler, idrar yapmayı durduran kasları sıkıp gevşetmeyi içerir ve günde en az 3 set 10 tekrar yapılmalıdır.

15/17
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor 15

Gerçek 6:

Orgazm doğuştan gelen bir yetenek değildir. Vücudun bunu öğrenmesi gerekir. Sinirler, kişinin orgazma ulaşma yeteneğini destekleyecek şekilde büyür. Gevşeme ve Kegel egzersizleri önerilmektedir, ancak tıbbi bir durum veya ilaç doruğa ulaşma yeteneğinizi etkiliyorsa bir sağlık uzmanıyla konuşmak önemlidir.

16/17
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor 16

Gerçek 7:

Kadınların seksten keyif almak için orgazm olmaları gerekmiyor. Birçok kadın seksin yakınlığından ve fiziksel yakınlıktan hoşlanır ve orgazm olmasalar bile tatmin olurlar.

17/17
Basit ama kritik bir davranış Kadınların cinsel ilişki sırasında çok daha fazla zevk almasını sağlıyor 17

Birçok kadın, en tatmin edici cinsel deneyimlerinin orgazm zevkinden ziyade partnerleriyle olan bağlarıyla ilgili olduğunu belirtir. Orgazm güzel olsa da, seksin tek değerli kısmı bu değildir.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Harvard Üniversitesi ortaya çıkardı. Ölüm riskini dörtte bir oranında azaltıyor
Harvard Üniversitesi ortaya çıkardı. Ölüm riskini dörtte bir oranında azaltıyor
Böbrek taşlarını parça pinçik ediyor
Böbrek taşlarını parça pinçik ediyor
Türkiye'de üretiliyor Japonlar almak için sıraya giriyor! En güçlü Omega-3 antioksidan magnezyum kaynağı
Türkiye'de üretiliyor Japonlar almak için sıraya giriyor! En güçlü Omega-3 antioksidan magnezyum kaynağı
Market fiyatı tarlanın 5 katı! Kansere kalkan oluyor kalp krizini durduruyor
Market fiyatı tarlanın 5 katı! Kansere kalkan oluyor kalp krizini durduruyor
Türkiye’de Türk nüfusu giderek azalıyor. Kısırlık oranı yüzde 45’lere yükseldi
Türkiye’de Türk nüfusu giderek azalıyor. Kısırlık oranı yüzde 45’lere yükseldi
Porselen gibi bir cilde sahip olmak için cilt bakımı tavsiyeleri
Porselen gibi bir cilde sahip olmak için cilt bakımı tavsiyeleri