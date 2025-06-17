Başka bir Rafa Silva! Beşiktaşlılar tanıyamadı!

Kaynak: Haber Merkezi
Başka bir Rafa Silva! Beşiktaşlılar tanıyamadı!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, sezonun sona ermesinin ardından imaj değişikliğine gitti. Saç stilini değişen deneyimli oyuncu adeta başka bir kimliğe büründü.

Beşiktaş'ta bu sezon hayal kırıklığı ile geçse de takımın yıldız ismi Portekizli Rafa Silva kariyer sezonlarından bir tanesini yaşadı. Hem gol hem de asist sayısında çift haneye ulaşan yıldız oyuncu ayrıca siyah-beyazlı formayla da en çok maça çıkan isimlerden bir tanesi oldu.

Yorucu geçen sezonun ardından tatilin keyfini çıkarmaya başlayan Rafa Silva yaptığı stil değişikliği ile oldukça dikkat çekti. Saçlarını değiştiren oyuncu adeta bambaşka birisi oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar yıldız ismi tanımakta zorluk çekti.

Rafa Silva'nın yeni saç stiline dakikalar içinde yüzlerce yorum geldi.

d.jpeg

Son Haberler
Kırgız ekonomisinde alarm zilleri çalıyor
Kırgız ekonomisinde alarm zilleri çalıyor
Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ açıklaması! Tahliye sonrası...
Mansur Yavaş'tan Ümit Özdağ açıklaması! Tahliye sonrası...
Alüminyum zirveyi sevdi
Alüminyum zirveyi sevdi
Merih Demiral için Fenerbahçe'ye LaLiga'dan rakip
Merih Demiral için Fenerbahçe'ye LaLiga'dan rakip
İrlanda dış ticaret fazlası rekor kırdı
İrlanda dış ticaret fazlası rekor kırdı