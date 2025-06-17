Başka bir Rafa Silva! Beşiktaşlılar tanıyamadı!

Beşiktaş'ta bu sezon hayal kırıklığı ile geçse de takımın yıldız ismi Portekizli Rafa Silva kariyer sezonlarından bir tanesini yaşadı. Hem gol hem de asist sayısında çift haneye ulaşan yıldız oyuncu ayrıca siyah-beyazlı formayla da en çok maça çıkan isimlerden bir tanesi oldu.

Yorucu geçen sezonun ardından tatilin keyfini çıkarmaya başlayan Rafa Silva yaptığı stil değişikliği ile oldukça dikkat çekti. Saçlarını değiştiren oyuncu adeta bambaşka birisi oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar yıldız ismi tanımakta zorluk çekti.

Rafa Silva'nın yeni saç stiline dakikalar içinde yüzlerce yorum geldi.