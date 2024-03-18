Başkan adayının makam aracı alev alev yandı 5 dakika ile kurtuldu

Kaynak: İHA
Başkan adayının makam aracı alev alev yandı 5 dakika ile kurtuldu
Bursa'da bir etkinliğe katılan Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı’ın aracı inmesinden 5 dakika sonra alev alev yanmaya başladı.

Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı, makam aracından inerek etkinlik yapan gençlerin yanına yöneldi. Subaşı'nın aracından inmesinden kısa bir süre sonra aracı yanmaya başladı.

Programa katılan vatandaşlar yanan araca müdahale etmek istese de araçta üst üste patlamalar meydana geldi. Canlarını zor kurtaran vatandaşlar durumu hemen 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan çağrı ile birlikte aracın olduğunu yere çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiye ekipleri tamamen yanan aracı kısa sürede söndürdü.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI SANILIYOR

Yapılan ilk inceleme çalışmasına göre yangının elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulurken vatandaşların patlamalar sırasında faciadan döndüğü araç yangını kameraya anbean yansıdı.

"İNDİK, 5 DAKİKA SONRA ALEV ALDI"

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının tamamlamasının sonrasında kısa bir açıklama yapan başkan adayı Atilla Subaşı, “Biz buraya bir etkinlik için geldik. Biz programdayken aracın alev aldığını fark ettik. 5 dakikada nasıl bu araç yanabilir” diye konuştu.

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