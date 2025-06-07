Başkan Ercan, bayramda vatandaşları unutmadı

Kaynak: İHA
Başkan Ercan, bayramda vatandaşları unutmadı

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçede dini bayramların ikinci günü kurulan ve geleneksel hale gelen gencer gününde belediyede vatandaşlarla bayramlaştı.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, ilçede dini bayramların ikinci günü kurulan ve geleneksel hale gelen gencer gününde belediyede vatandaşlarla bayramlaştı.

Yenipazar'a özgü kültürel bir gelenek olan Gencer Günü'nde, Belediye Başkanı Malik Ercan vatandaşlarla bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaştı. Belediye binasında gerçekleşen bayramlaşma programında, ilçe halkı Başkan Ercan'a yoğun ilgi gösterdi. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Ercan, "İlçemizde dini bayramların ikinci günü kurulan Gencer Günü'nde, belediyemizi ziyaret eden hemşehrilerimizle bayramlaştık. Bu vesileyle tüm Yenipazarlı yurttaşlarımızın Kurban Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Gencer'in toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirdiğine dikkat çeken Başkan Ercan, kültürel mirasın yaşatılmasının önemine de vurgu yaptı.

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