Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Sarıyerspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip, 20. dakikada öne geçti. Sarıyerspor'dan Camara'nın hatalı geri pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mame Diouf kaleciyle karşı karşıya pozisyonda, sol ayağıyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
26. dakikada Keçiörengücü gole yaklaştı. Halil Can'ın sağ kanattan yaptığı ortada, Oğuzcan iyi yükselip vurdu ancak meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
35. dakikada Keçiörengücü'nde Rroca'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, Oğuzcan arka direkte kale çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-0
60. dakikada gelişen Keçiörengücü atağında sağ kanattan Roshi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Mame Diouf, uçarak yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 3-0
Maçı 3-0 kazanan başkent ekibi, ligde 5 maç sonra galip gelerek puanını 14'e yükseltti. Sarıyerspor ise 8 puanda kaldı.
Ankara Keçiörengücü, yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçtan üç puanla ayrıldı.