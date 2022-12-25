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Başkente mevsimin ilk karı düştü

Türkiye’nin başkenti Ankara’ya mevsimin ilk karı düştü.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 17:34
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Başkente mevsimin ilk karı düştü

Başkente mevsimin ilk karı düştü
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İHA
Ankara'da mevsimin ilk karı Kızılcahamam ilçesinde etkili olurken, kartpostallık görüntüler oluştu.
Soğuk havanın etkili olduğu Ankara'ya bağlı Kızılcahamam ilçesinde, öğleden sonra kendisini gösteren kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Kızılcahamam'da kendisini kar yağışı olarak gösterirken, kartpostallık görüntüler oluştu.

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