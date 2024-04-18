Başkentray'ı bayram tatilinde 498 bin 523 kişi kullandı

Kaynak: AA
Başkentray'ı bayram tatilinde 498 bin 523 kişi kullandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince Başkentray’ı 498 bin 523 kişinin kullandığını belirtti ve “Ankaralı vatandaşlarımızın Başkentray’a olan ilgisi artarak devam ediyor.” dedi.

Uraloğlu, Ankara’nın önemli şehir içi ulaşım araçlarından olan Başkentray’ın bayram tatili dönemindeki kullanım istatistiklerini yazılı bir açıklama ile paylaştı. “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla Ankara’ya dünya başkentlerine yakışır yatırımlar ve projeler gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, “Son 22 yılda Ankara’da birçok projeyi hayata geçirdik. Ankara’nın ulaşım ve iletişim altyapısına 601 milyar 510 milyon lira yatırım yaptık.” dedi.

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Uraloğlu, Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan-Törekent ve Tandoğan-Keçiören metro hatları ile AKM-Gar-Kızılay metrosunu açtıklarını hatırlattı ve Başkentray’ın, Ankara’nın önemli ulaşım akslarından Eskişehir ve İstanbul yollarındaki trafiği büyük ölçüde azalttığını belirtti.

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Başkentray’ın 12 Nisan 2018’de hizmete girdiğini ve bugüne kadar 89 milyon 200 bin yolcu taşıdığını aktaran Uraloğlu, metro standardında hizmet veren Başkentray’ı her gün 60 bin kişinin kullandığını bildirdi.

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Ankara ulaşımının omurgası olarak nitelendirilen Başkentray’ın, bayram tatili boyunca 498 bin 523 yolcuya hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, “Ankaralı vatandaşlarımızın Başkentray’a olan ilgisi bayram tatili süresince de artarak devam etti. Başkentray yolcu sayısı tatilde yaklaşık yarım milyona ulaştı.” dedi.

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Uraloğlu, Başkentray’ın en son 10 Kasım 2022’de 88 bin 964 günlük yolcu sayısına ulaştığını hatırlattı ve “Başkentray, 15 Nisan’da 93 bin 954 yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdı.” dedi.

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Başkentray’ın, Ankara’nın doğu ve batı yakasını metro standardında raylı sistemle birbirine bağladığını belirten Uraloğlu, sistemin Kayaş ile Sincan arasındaki 36 kilometrelik mesafeyi 49 dakikada kat ettiğini, 24 istasyonda hizmet verdiğini ve 06.00-23.00 saatlerinde 138 sefer yaptığını belirtti.

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