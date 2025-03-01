Başkent’te korkutan fabrika yangını! Kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, Akyurt Büğdüz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki Bedline yatak fabrikasında yangın çıktı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Akyurt Büğdüz Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki Bedline yatak fabrikasında yangın çıktı. Çevre ilçelerden de bölgeye itfaiye araçları takviye için sevk edildi. Fabrikada bulunan işçilerin tahliye edildiği öğrenildi. Yangını itfaiye ekipleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir yatak fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi yaparken, çevre istasyonlardan da takviye olarak tanker, köpük kulesi ve arazöz araçları yönlendirildi.

Fabrikada çalışanlar tahliye edilirken, yangına 20 araç ve 70 personelle müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın sonucunda yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrika sorumlusunun da olay yerinde olduğunu belirterek, "Henüz neden çıktığını kendisi de bilmiyor ama araştıracağız. Tamamıyla söndükten sonra ekiplerimiz gelip inceleme yapacaklar." dedi.

Fabrika sorumlusu Erhan Üşenmez de yangından 10 dakika sonra olay yerine geldiğinde yangının hızla ilerlediğini gördüğünü söyledi.

Üşenmez, "Tepelerde kullanılan bu panellerin kesinlikle bu tip fabrikalarda yasaklanması gerekmektedir. Bu fabrikanın yanmasındaki en büyük sebep cephelerde ve çatılarda kullanılan panellerdir. Strafor olduğu için yanma özelliği oldukça fazla. Taş olarak kullanılmış olsaydı fabrika 10 dakikada bu hale gelmezdi." ifadesini kullandı.