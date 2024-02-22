Başkent’te kurşunların yağdığı kavgada 1’i ağır 3 yaralı

Kaynak: İHA
Başkent’te kurşunların yağdığı kavgada 1’i ağır 3 yaralı
Ankara Polatlı ilçesinde husumetli iki kişi arasında başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Turan Caddesi'nde aralarında husumet olan Ahmet Nuri Ö. ve Muhammet D. denk geldi. İki şahıs arasında çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı.

Ahmet Nuri Ö., yanındaki tabancayla rasgele ateş etmeye başladı. Kurşunlar Muhammet D.'ye ve cadde üzerindeki evlerine giden 8 yaşındaki M.D. ve Y.Ç.'ye isabet etti.

aw147524-01.jpg

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderilirken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. O noktanın yakınında olan Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Yunus ekipleri, kaçmaya çalışan Ahmet Nuri Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralılardan Muhammet D.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Son Haberler
4 gün okul, 3 gün tatil Gündem
4 gün okul, 3 gün tatil
Adanalı vatandaşın erkeklere verdiği tavsiye tartışma yarattı: 'Eli, ayağı büyük kadından uzak durun' Video
Adanalı vatandaşın erkeklere verdiği tavsiye tartışma yarattı: 'Eli, ayağı büyük kadından uzak durun'
PFDK merakla beklenen Ankaragücü Galatasaray maçı için kararını açıkladı Spor
PFDK merakla beklenen Ankaragücü Galatasaray maçı için kararını açıkladı
Dedeye kanlı pusu! Zili çaldı, saklandı, vurdu Gündem
Dedeye kanlı pusu! Zili çaldı, saklandı, vurdu
Kırmızı ışığa uymayan vatandaş, kendisini 112'ye ihbar etti Video
Kırmızı ışığa uymayan vatandaş, kendisini 112'ye ihbar etti
Akran zorbalığı nedir? Gündem
Akran zorbalığı nedir?
New York'ta metrolarda işlenen suçların artması belediyeyi harekete geçirdi Dünya
New York'ta metrolarda işlenen suçların artması belediyeyi harekete geçirdi