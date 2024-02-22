Başkent’te kurşunların yağdığı kavgada 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Turan Caddesi'nde aralarında husumet olan Ahmet Nuri Ö. ve Muhammet D. denk geldi. İki şahıs arasında çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı.

Ahmet Nuri Ö., yanındaki tabancayla rasgele ateş etmeye başladı. Kurşunlar Muhammet D.'ye ve cadde üzerindeki evlerine giden 8 yaşındaki M.D. ve Y.Ç.'ye isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderilirken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. O noktanın yakınında olan Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Yunus ekipleri, kaçmaya çalışan Ahmet Nuri Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralılardan Muhammet D.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.