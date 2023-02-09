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Kupa maçları ertelendi: Basketbol Federasyonu TFF gibi yapmadı

Futbol maçlarını oynatma kararı alan TFF'ye tepkiler sürerken Basketbol Federasyonu kupa maçlarını ertelediğini açıkladı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 18:02
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Basketbol Federasyonu 'Önce insan' dedi

Kupa maçları ertelendi: Basketbol Federasyonu TFF gibi yapmadı
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TBF’den yapılan açıklamayla Bitci Türkiye Kupası ile Bitci Kadınlar Türkiye Kupası müsabakalarının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Ülkemizde yaşanan afetin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamayla Türkiye Kupası maçlarının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

TBF’den yapılan açıklama şu şekilde:
“Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle bu yıl düzenlenmesi planlanan Bitci Türkiye Kupası ile Bitci Kadınlar Türkiye Kupası müsabakalarının, kulüplerimizle yapılan istişare dikkate alınarak sezon öncesi ilan edilen tarihlerde oynanmamasına karar verilmiştir.

Yeni faaliyet programı kulüplerimizle yapılacak görüşmelere göre yeniden değerlendirecektir.

İlgili müsabakalara satın alınan dijital biletlerin iadesi için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Bilet tutarı, işlemde kullanılan banka/kredi kartına 10 iş günü içinde iade edilecektir.

Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; milletimize başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

Türkiye Basketbol Federasyonu”

 

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