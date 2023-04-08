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Potada derbi heyecanı

Basketbol Süper Ligi'nde dev maç! Pınar Karşıyaka sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 09:27
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Basketbolda haftanın programı

Potada derbi heyecanı
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Editör: Fatma Demirkaya

Basketbolda haftasonu derbi heyecanı yaşanacak.

Süper Lig'de Karşıyaka sahasında Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Diğer liglerde de önemli maçlar oynanacak.

İşte haftanın programı:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

13.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Selçuklu Belediyesi)

15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (BJK Emlakjet)

9 Nisan Pazar:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Aliağa Petkimspor (Muradiye)

15.30 Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji DS Energy (M. Sait Zarifoğlu)

15.45 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Finalspor (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Depomaxx Haremspor (Kurtdereli)

9 Nisan Pazar:

14.00 Antalya Güneşi-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Kepez Turgut Özal)

15.45 Akran Gemlik Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Gemlik)

17.30 Çağdaş Bodrumspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Bodrum)

10 Nisan Pazartesi:

17.00 Sigortam.net-Semt77 Yalovaspor (BJK Emlakjet)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off müsabakalarına devam edilecek.


 

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