Potada derbi heyecanı

Editör: Fatma Demirkaya
Basketbolda haftasonu derbi heyecanı yaşanacak.
Süper Lig'de Karşıyaka sahasında Anadolu Efes'i ağırlayacak.
Diğer liglerde de önemli maçlar oynanacak.
İşte haftanın programı:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
13.00 AYOS Konyaspor Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Selçuklu Belediyesi)
15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)
18.00 Beşiktaş Emlakjet-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (BJK Emlakjet)
9 Nisan Pazar:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Aliağa Petkimspor (Muradiye)
15.30 Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.30 Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji DS Energy (M. Sait Zarifoğlu)
15.45 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Finalspor (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)
17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Depomaxx Haremspor (Kurtdereli)
9 Nisan Pazar:
14.00 Antalya Güneşi-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Kepez Turgut Özal)
15.45 Akran Gemlik Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Gemlik)
17.30 Çağdaş Bodrumspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Bodrum)
10 Nisan Pazartesi:
17.00 Sigortam.net-Semt77 Yalovaspor (BJK Emlakjet)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise play-off müsabakalarına devam edilecek.