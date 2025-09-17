Basketbolda iki lig için yayın anlaşması imzalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Her hafta Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden 3 ve Türkiye Basketbol Ligi’nden 2 maç canlı yayınlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve HT Spor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nin yayın hakları konusunda anlaşmaya vardı.

TBF'den yapılan anlaşmaya göre, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde her hafta 3 karşılaşma ve Türkiye Basketbol Ligi’nde 2 maç, HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Açıklamada, "TBF ve HT Spor'un gerçekleştirdiği bu iş birliği, basketbol heyecanını daha geniş kitlelere ulaştırarak basketbolun marka değerini artıracak. Basketbolseverler, salon atmosferini evlerine taşıyan kaliteli yayınlarla basketbol keyfini en üst düzeyde yaşayacak" ifadelerine yer verildi.

