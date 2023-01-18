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Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu geçti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin en yüksek seyirci ortalamasına ulaşan takımları sıralamasında Anadolu Efes 3'üncü, Fenerbahçe Beko ise 5'inci basamakta yer aldı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:00
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Basketbolda iki takımımız Avrupa Ligi seyirci ortalamasında ilk 5'te

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu geçti
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Avrupa Ligi organizasyonu, 19 haftası geride kalan ligde maç başına en yüksek seyirci ortalamasına sahip takımları açıkladı.

Sırbistan ekibi Partizan, 16 bin 351 seyirciyle sıralamada zirveye yerleşti.

Anadolu Efes'in 13 bin 939 seyirciyle üçüncü basamakta yer aldığı listede Fenerbahçe Beko ise 10 bin 49 taraftarla 5. sırayı elde etti.

THY Avrupa Ligi'nde maç başına seyirci ortalamasında ilk 10'a giren takımlar şöyle:

1. Partizan (Sırbistan): 16 bin 351

2. Zalgiris (Litvanya): 14 bin 548

3. Anadolu Efes: 13 bin 939

4. Maccabi Playtika (İsrail): 10 bin 460

5. Fenerbahçe Beko: 10 bin 49

6. EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 9 bin 735

7. ALBA Berlin (Almanya): 9 bin 538

8. Olympiakos (Yunanistan): 9 bin 459

9. Cazoo Baskonia (İspanya): 9 bin 122

10. Panathinaikos (Yunanistan): 8 bin 519

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