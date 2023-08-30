Başkomutan’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayarak 30 Ağustos tarihinde zaferle sonuçlanmıştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Zafer'in hemen ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) ziyaretine ilişkin dijital ortama aktarılan nadir görüntüleri paylaştı.
BÜYÜK ZAFER'İN ARDINDAN TBMM'Yİ ZİYARET ETTİ
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sinema Genel Müdürlüğünce Atatürk'ün dijital ortama aktarılan görüntülerine yer verdi.
Görüntülerin 1922 yılına ait olduğuna işaret eden Bakan Ersoy, "Büyük Zafer'in hemen ardından TBMM'de yaşanan zafer coşkusu... Aziz milletimizin büyük zaferi sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaretinden günümüze yansıyan nadir görüntüleri paylaşıyoruz. Şanlı tarihimizden belge niteliğindeki bu görüntüleri Sinema Genel Müdürlüğümüz dijital ortama aktardı." ifadesini kullandı.
Görüntülerde Atatürk'ün TBMM ziyareti ve bu esnada kalabalık tarafından coşkuyla karşılanması yer alıyor.