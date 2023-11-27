Basra Körfezi'nde sular ısınıyor. ABD uçak gemisi Eisenhower Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Basra Körfezi hareketleniyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Eisenhower uçak gemisinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra Körfezi'ne giriş yaptığını duyurdu. USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisinin hareketliliği sürüyor. Bir yanda İsrail-Hamas çatışması bir yanda da Basra Körfezi'nde İran-ABD gerginliği. Amerikan Uçak gemisi Eisenhower'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçerek, Basra Körfezi'ne girmesi bölgedeki hareketliliği en had safhaya çıkaracak cinsten.

Açıklama yapan CENTCOM, şu ifadeleri kullandı:

26 Kasım'da, Taşıyıcı Saldırı Grubu Eisenhower (IKECSG), Saldırı Grubu USCENTCOM misyonlarını desteklemeye devam ediyor. Basra Körfezi sularına girmek için Hürmüz Boğazı'ndan geçişini tamamladı.

IKECSG'nin, güneydoğu Arap Yarımadası'nda bulunan stratejik bölgede devriye gezeceği belirtildi.

Geminin Doğu Akdeniz'e gelişi

CENTCOM, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in emriyle USS Eisenhower uçak gemisinin, Doğu Akdeniz’e gönderildiğini duyurmuştu.

Geminin, daha önce bölgeye giden USS Gerald R. Ford uçak gemisine katılacağı belirtilmişti.

İsrail'e denizden destek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, verdiği emirle ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

USS Dwight D. Eisenhower’ın Doğu Akdeniz'e intikal etmeye başlaması talimatını verdim.

İsrail'e yönelik düşmanca eylemleri ve Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından bu savaşı genişletme çabalarını caydırma çabamızın bir parçası olarak, Saldırı Grubu USS Philippine Sea (CG 58) güdümlü füze kruvazörü, USS Gravely (DDG 107) ve USS Mason (DDG 87) güdümlü füze destroyerleri ve dokuz uçak filosu ile Carrier Air Wing 3 ve gemiye bindirilmiş karargâh personelinden oluşmaktadır.