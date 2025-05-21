Başsavcılıktan flaş 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı! İmamoğlu’na hakaret etmişti!

Rasim Ozan Kütahyalı'nın, İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na “Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun” sözleri hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, kavuşturmaya yer vermedi. Başsavcılık, Kütahyalı’nın sözlerinin İmamoğlu’nun kamu göreviyle ilgili söylenmediğini, bu nedenle uzlaşma ve şikâyete tabi bulunan hakaret suçunu oluşturduğunu belirtti. Ayrıca İmamoğlu’nun şikayette bulunmaması da kararın gerekçesinde verildi.

İMAMOĞLU’NA HAKARET ETMİŞTİ, VATANDAŞ ŞİKAYET ETTİ

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimler öncesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ünlü yandaş yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, hakarette bulunmuştu. İmamoğlu'yla ilgili kullandığı “Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun” sözlerinin ardından bir vatandaş 28 Mart 2024'te CİMER üzerinden şikayette bulundu. Şikayette, Kütahyalı'nın İmamoğlu hakkında hakaret içeren ifadeler kullandığı belirtilerek, hakkında gerekli işlemlerin yapılması istendi. Şikayetin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hakaret suçundan harekete geçti.

KAVUŞTURMAYA YER VERMEDİ

T24'de yer alan habere göre; 15 Mayıs’ta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, kavuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Başsavcılık, Kütahyalı’nın sözlerinin İmamoğlu’nun kamu görevi nedeniyle söylenmediğini, bu nedenle Kütahyalı’nın ifadelerinin kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu değil, uzlaşma ve şikayete tabi bulunan hakaret suçunu oluşturduğunu ifade etti. İmamoğlu’nun suç duyurusunda bulunmamış ve şikayet yokluğu da gerekçeler arasında yer aldı.