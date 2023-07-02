Bastonu otomatik silah yapıp şeytanı vurdu(!) Sosyal medya bu hacıyı konuşuyor

Editör: Bengü Zorlu

Dünyanın dört bir yanından iki buçuk milyonu aşkın Müslüman, hac ibadeti yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’ın Mekke kentine gidiyor.

Haccın gerekliliklerinden biri olan Arafat Dağı’na çıkma ibadetini tamamlayan hacı adayları, Mina'da konakladı.

Sabah saatlerinde şeytan taşlama alanı olan Jamarat’a geçen hacı adayları, burada şeytan taşlama görevini yaptı.

Taşlama sırasında bir hacı adayının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü ise ilginç anlara sahne olarak sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde, hacı adayının şeytan taşladığı sırada koltuk değneğini otomatik silah gibi kullanması dikkat çekti. Bu sırada etrafındaki diğer hacı adaylarının da güldüğü görüldü.