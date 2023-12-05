Batı Afrika'da darbe girişimi gözaltısı

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de 26 Kasım'daki darbe girişimine ilişkin 57 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Batı Afrika'da darbe girişimi gözaltısı

Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakan Yardımcısı Yusuf Keketoma Sandi, 26 Kasım'da başkent Freetown'da askeri kışlaya ve hapishaneye düzenlenen saldırılara ilişkin ulusal radyoda açıklama yaptı.

Sandi, 37 asker, 10 sivil, ordudan ihraç edilen 4 asker, 5 polis ve 1 emekli polis memuru olmak üzere toplam 57 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, gözaltına alınanların statüleri ne olursa olsun olaydaki tüm suçlu tarafların yasalar çerçevesinde hesap vereceğini belirtmişti.

DARBE GİRİŞİMİ

Bir grup tarafından 26 Kasım gecesi, Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna, ardından bölgedeki hapishaneye saldırı düzenlenmişti.

Hapishanedeki saldırıda 2 bin 200 mahkum firar etmişti. Saldırılar nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna yönelik saldırıda, aralarında 13 askerin ve bir polisin olduğu 19 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, ülkede askeri kışlaya ve hapishaneye düzenlenen saldırıların "darbe girişimi" olduğunu belirtmişti.

Bio, ülkede sükunetin yeniden sağlandığını ve saldırının elebaşlarından çoğunun yakalandığını açıklamıştı.

Öne Çıkanlar
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
'Fatih Terim'in ne yapacağını duydum' diyerek anlattı. Şansal Büyüka fon skandalı davasının nereye varacağını açıkladı
'Fatih Terim'in ne yapacağını duydum' diyerek anlattı. Şansal Büyüka fon skandalı davasının nereye varacağını açıkladı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Son Haberler
ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar. Yunanistan’da korkunç iddia Dünya
ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar. Yunanistan’da korkunç iddia
Beşiktaş'ta efsaneler buluştu. Ümraniye çıkarmasında futbolcularla neler konuşuldu Spor
Beşiktaş'ta efsaneler buluştu. Ümraniye çıkarmasında futbolcularla neler konuşuldu
Barbie'nin yıldızı THY'nin reklam yüzü olacak. Duyanlar 'Uçaklarımız pembe mi olacak' diye düşünmeden edemedi Magazin
Barbie'nin yıldızı THY'nin reklam yüzü olacak. Duyanlar 'Uçaklarımız pembe mi olacak' diye düşünmeden edemedi
Avrupa Birliği müzakere için tarih verdi Dünya
Avrupa Birliği müzakere için tarih verdi
Netanyahu savaş sonrası Gazze planını açıkladı Dünya
Netanyahu savaş sonrası Gazze planını açıkladı
Düzce'de işçi servisi alevlere teslim oldu Gündem
Düzce'de işçi servisi alevlere teslim oldu