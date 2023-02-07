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Meteorolojiden Batı Karadeniz için uyarı geldi

Batı Karadeniz'in batısında yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 17:53
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Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Batı Karadeniz için uyarı geldi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, 9 Şubat Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. (AA)

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