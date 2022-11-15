FBI, ABD vatandaşı Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile cinayetini soruşturacak

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), Amerika vatandaşı Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

İsrail’in “Kanal 14” televizyonunun aktardığına göre, ABD Adalet Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin ölümüyle ilgili FBI’ın soruşturma başlattığı konusunda İsrail Adalet Bakanlığı'nı bilgilendirdi.

Süreç sonunda, olaya dahil olan İsrail askerlerinin soruşturulması için ABD'nin talepte bulunabileceği belirtildi.

ABD’nin kararı, 20'den fazla ABD’li senatörün, bağımsız bir FBI soruşturması çağrısında bulunan bir ortak mektup imzalamasının ardından geldi.

Kararı memnuniyetle karşılayan ABD’li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu, Amerikan vatandaşı ve gazeteci Şirin Ebu Akile’nin vurularak öldürülmesine ilişkin adalet ve hesap verebilirlik arayışında gecikmiş ancak gerekli ve önemli bir adımdır.” ifadelerine yer verdi.

İsrail’den ABD’nin kararına tepki

Öte yandan İsrail, ABD’nin kararına tepki gösterdi.

Savunma Bakanı Benny Gantz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı'nın Şirin Ebu Akile'nin ölümünü soruşturma kararı ciddi bir hatadır.” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, “ayrıntılarının Amerikalı yetkililerle de paylaşıldığı profesyonel ve bağımsız bir soruşturma yürüttüğünü” ileri süren Gantz, “ABD'ye, herhangi bir dış soruşturmayla iş birliği yapmayacağımızı ve İsrail'in iç işlerine herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğimizi açıkça belirttim." değerlendirmesinde bulundu.

ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin, görevini yaptığı sırada ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonuç, Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından hedef alınarak öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Olayda sorumluluğunu defalarca inkar eden ve Filistinli silahlı grupları sorumlu tutan İsrail ordusu, uluslararası tepkilerin ardından, 5 Eylül’de yayınladığı nihai raporunda, Ebu Akile'nin “yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğunu” duyurmuştu.