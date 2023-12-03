Batı Şeria'da bir Filistinli daha öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, Salfit kentine düzenlediği saldırıda bir Filistinliyi daha öldürdü. 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürülen Filistinlilerin sayısı 253'e yükseldi.

KAYNAK: AA
Batı Şeria'da bir Filistinli daha öldürüldü

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler, Salfit'in kuzeybatısındaki Karave Beni Hassan beldesine düzenlediği saldırıda bir kişiyi öldürdü.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısında gerçek mermiyle vurularak öldürülen 38 yaşındaki Filistinli Ahmed Asi'in cansız bedeni bulundu.

"İSRAİL GÜÇLERİNİN SAĞLIK EKİPLERİNİN ENGELLENMESİ YÜZÜNDEN ÖLDÜ"

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de Yahudi yerleşimcilerin saldırısında öldürülen Asi'nin 6 çocuk babası olduğu belirtildi.

Haberde, Asi'nin saldırıda yaralandığı ancak İsrail güçlerinin sağlık ekiplerini engellemesi yüzünden kan kaybından yaşamını yitirdiğine işaret edildi.

Böylece İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te öldürülen Filistinlilerin sayısı 253'e yükseldi.

Filistin Kızılayı, Yahudi yerleşimcilerin Karave Beni Hassan beldesine yönelik saldırısında 3 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

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