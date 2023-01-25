25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İsrail Filistinlilere ait 8 evi yıktı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yerle bir etti.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 18:29
Takip Et

Batı Şeriada Filistinlilere ait evler İsrail tarafından yıkıldı

İsrail Filistinlilere ait 8 evi yıktı
+
Aa
-

İsrail güçleri, Eriha ve El-Halil kentlerindeki iki köye buldozerler eşliğinde baskın yaptı.

Baskınlarda Eriha kentindeki Ed-Deyuk köyünde 6, El-Halil'e bağlı Maayn köyünde 2 ev, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkıldı.

Filistinlilere ait evlerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C bölgesi"nde olduğu belirtildi.

İSRAİL MAKAMLARININ ENGELLEYİCİ UYGULAMALARI SÜRÜYOR

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarken, Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
1
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
2
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
3
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
4
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Karneye et haberi sonrası kovulan Habertürk muhabiri sadece Yeniçağ’a konuştu
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
5
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
6
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
7
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
﻿Turhan Çömez'den ''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamalıyız'' diyen AKP'li vekili üç gün uyutmayacak tweet
﻿Çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı
﻿Çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı
﻿Çiftçilere 'obrukları doldurmayın' uyarısı
﻿İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına 'misilleme'
﻿İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına 'misilleme'
﻿İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına 'misilleme'
﻿NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 31 Mayıs'ta Norveç'te toplanacak
﻿NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 31 Mayıs'ta Norveç'te toplanacak
﻿NATO ülkelerinin dışişleri bakanları 31 Mayıs'ta Norveç'te toplanacak
﻿Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetre
﻿Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetre
﻿Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetre
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.