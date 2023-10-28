Batı Şeria’da İsrail ürünlerine yönelik boykot kampanyası

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan El Halil kentinde yaşayanlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılar gerçekleştirerek sivilleri hedef almasına karşılık İsrail ürünlerine karşı boykot kampanyası başlattı.

KAYNAK: İHA
Batı Şeria’da İsrail ürünlerine yönelik boykot kampanyası

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarını 7 Ekim’den bu yana yoğunlaştırarak devam ederken dünyanın pek çok noktasından da İsrail karşıtı protestolar ve boykotlar gerçekleştiriliyor. İsrail karşıtı protesto gerçekleştiren Batı Şeria’ya bağlı El Halil kentinde yaşayan Filistinliler, bu kez İsrail’i boykot ediyor. İsrail ürünlerine karşı boykot kampanyası başlayan El Halil halkı, marketi bakkal ve pazarları tek tek gezerek duvarlarına İsrail ürünlerine karşı posterler yapıştırdı. İsrail ürünlerinin alınmaması gerektiğini dile getiren Filistinliler, araçları durdurarak broşürler dağıttı.

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Aynı zamanda İsrail karşı slogan atan eylemciler, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarının da yer aldığı pankartlar taşıdı. Boykot kampanyasına katılan Bahaa Al-Faroukh, Filistin halkının İsrail ürünlerini almaması için boykot kampanyası başlattıklarını ifade ederek, “Siyasi, kültürel ve ekonomik olarak hem anlamda boykot ediyoruz. Boykot, işgale direnmenin ve İsrail’i destekleyen şirketlerin alacağı ekonomik kayıplar için en önemli formlarından biri” ifadelerini kullandı.

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