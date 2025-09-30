Batı Şeria’da İsrail zulmü! Yolculuk kısıtlı, ticaret imkanı yok, su sevki minimum

Batı Şeria ile birlikte Filistin topraklarının diğer yarısını oluşturan Gazze, 2007’den beri Hamas tarafından yönetiliyor. Batı Şeria bölgesi El Fetih kontrolündeyken, Gazze’de daha sert bir yönetim hakim. Almanya, ABD, AB ve bazı Arap ülkeleri Hamas’ı “terör örgütü” olarak tanımlıyor.

Batı Şeria’nın yüzde 60’ı İsrail kontrolünde, 700 binden fazla yasa dışı Yahudi yerleşimci bölgede yaşıyor. Filistinliler, kendi şehirleri arasına bile serbestçe geçiş yapamıyor; 700’den fazla kontrol noktasından geçmek zorunda kalıyor. Yolculuklar 16 kilometrelik mesafede bir buçuk saati buluyor.

Ekonomi de bağımsız değil: İsrail, Filistin adına topladığı vergilerin yüzde 64’ünü zaman zaman geri ödemiyor. Sınırlar tamamen İsrail kontrolünde olduğu için ticaret yapma imkânı da oldukça sınırlı. İnternet hızı bile kontrol altında: Gazze’de 2G, Batı Şeria’da 3G, İsrail’de ise 5G kullanılıyor.

Su kaynakları da Filistin’e kısıtlı veriliyor: Dünya Sağlık Örgütü kişi başı 100 litre günlük su önerirken, Filistinlilere sadece 82 litre sağlanıyor. İsraillere ise 247 litre.