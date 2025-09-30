Batı Şeria’da İsrail zulmü! Yolculuk kısıtlı, ticaret imkanı yok, su sevki minimum

Kaynak: Haber Merkezi
Batı Şeria’da İsrail zulmü! Yolculuk kısıtlı, ticaret imkanı yok, su sevki minimum

Dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Gazze Şeridi ve Batı Şeria, kağıt üzerinde devletleşme kriterlerinin çoğunu karşılamakta ancak İsrail’in askeri ve ekonomik kontrolü nedeniyle “tanımlanmış bir toprak bütünlüğüne” sahip olmadığı gerekçesiyle gerçek anlamda bağımsız bir devlet olma hakkı engelleniyor.

Batı Şeria ile birlikte Filistin topraklarının diğer yarısını oluşturan Gazze, 2007’den beri Hamas tarafından yönetiliyor. Batı Şeria bölgesi El Fetih kontrolündeyken, Gazze’de daha sert bir yönetim hakim. Almanya, ABD, AB ve bazı Arap ülkeleri Hamas’ı “terör örgütü” olarak tanımlıyor.

Batı Şeria’nın yüzde 60’ı İsrail kontrolünde, 700 binden fazla yasa dışı Yahudi yerleşimci bölgede yaşıyor. Filistinliler, kendi şehirleri arasına bile serbestçe geçiş yapamıyor; 700’den fazla kontrol noktasından geçmek zorunda kalıyor. Yolculuklar 16 kilometrelik mesafede bir buçuk saati buluyor.

1-001.jpg

Ekonomi de bağımsız değil: İsrail, Filistin adına topladığı vergilerin yüzde 64’ünü zaman zaman geri ödemiyor. Sınırlar tamamen İsrail kontrolünde olduğu için ticaret yapma imkânı da oldukça sınırlı. İnternet hızı bile kontrol altında: Gazze’de 2G, Batı Şeria’da 3G, İsrail’de ise 5G kullanılıyor.

Su kaynakları da Filistin’e kısıtlı veriliyor: Dünya Sağlık Örgütü kişi başı 100 litre günlük su önerirken, Filistinlilere sadece 82 litre sağlanıyor. İsraillere ise 247 litre.

2-009.jpg

Son Haberler
Mersin'de asansör genç anneyi çocuğundan ayırdı
Mersin'de asansör genç anneyi çocuğundan ayırdı
Batı Şeria’da İsrail zulmü! Yolculuk kısıtlı, ticaret imkanı yok, su sevki minimum
Batı Şeria’da İsrail zulmü! Yolculuk kısıtlı, ticaret imkanı yok, su sevki minimum
Driftin bedeli pahalıya patladı: Ehliyetine el konuldu, 91 bin 554 lira ceza kesildi!
Driftin bedeli pahalıya patladı: Ehliyetine el konuldu, 91 bin 554 lira ceza kesildi!
Balıkçıların ağına takıldı! Türk sularında bilinmeyen tehlike
Balıkçıların ağına takıldı! Türk sularında bilinmeyen tehlike
11 milyon liralık operasyon: Kaçak ürünler ve uyuşturucu ele geçirildi!
11 milyon liralık operasyon: Kaçak ürünler ve uyuşturucu ele geçirildi!