Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği'nin kapatılmasına tepki

Kaynak: AA
Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği'nin kapatılmasına tepki

Batı Trakyalı Türkler, Batı Trakya Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Derneği'nin adında bulunan "Batı Trakya" ifadesinin Türk azınlık iması oluşturabileceği gerekçesiyle kapatılmasını kınadı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, derneğin kapatılmasına sert tepki gösterdi. Açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasındaki olumlu hava karşısında azınlık haklarının iyileşmediği vurgulandı. "Ülkemiz Yunanistan, farklı renklere gönül veren sporseverlere bile tahammül edemezken, azınlığımızın kronik sorunları nasıl aşılacak ve azınlık hakları nasıl ilerleyecek?" denildi.

Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi de kararı kınayarak, "Bir spor kulübünü destekleyen insanların kurduğu bir derneğin varlığına bile tahammül edemeyen bir zihniyetin demokrasi ile uzaktan yakından alakası olamaz." ifadelerini kullandı. Parti, kapatma kararının geri alınmasını talep etti.

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, "Türkiye ile Yunanistan arasında oluşan olumlu havanın Batı Trakya Türk Azınlığı'na yansımaması ve bu kararın çıkması bizi hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Rodop İli Yeni Sol Milletvekili Özgür Ferhat, İskeçe Yeni Sol Milletvekili Hüseyin Zeybek ve İskeçe Bağımsız Milletvekili Burhan Baran da kararı kınadı. Ferhat, derneğin kapatılma gerekçesi olan "Batı Trakya" ibaresinin yanlış anlaşıldığını belirtti ve azınlığın haklarını savunmaya devam edeceğini söyledi. Zeybek, kararın demokratik haklara saldırı olduğunu ve derneğin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Baran ise derneklerin isimlerinden dolayı kapatılmasının demokrasiye darbe olduğunu ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti.

Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin kapatılması

Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği, Gümülcine'deki mahkeme tarafından Ekim 2022'de faaliyete geçmişti. Haziran 2023'te açılan kapatma davası dernek lehine sonuçlanmıştı. Ancak, Gümülcine Savcısı Maria Kapetanyanni, "Türk azınlık iması yaratabileceği" gerekçesiyle derneğin adının yasalara aykırı olduğunu iddia ederek kapatılması talebinde bulunmuştu.

Eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı ve eski Başbakan Vasiliki Thanu, derneğin kamu güvenliği için tehdit oluşturduğunu öne sürerek kapatılmasını istemişti. Gümülcine'deki Asliye Hukuk Mahkemesi, 28 Mayıs 2024'te derneğin "Batı Trakya" ifadesi nedeniyle kapatılmasına karar verdi.

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