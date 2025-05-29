Batı'nın kralı Oklahoma City Thunder

Kaynak: AA
Batı'nın kralı Oklahoma City Thunder

NBA Batı Konferansı finalinde Minnessota Timberwolves'u 124-94 yenen Oklahoma City Thunder, seriyi 4-1 kazanarak NBA finaline yükseldi.

NBA Batı Konferansı finalinde Oklahoma City Thunder, Minnessota Timberwolves'u Paycom Center'da ağırladı. Batı Konferansı'nı kazanmak ve NBA finaline çıkmak için bir galibiyete ihtiyacı Thunder'da maça damga vuran isim Shai Gilgeous-Alexander oldu. Normal sezonun MVP'si seçilen Alexander Thunder'ın 124-94 kazandığı karşılaşmada 34 sayı, sekiz asist, ve yedi ribauntla oynadı. Timberwolves'da Julius Randle 24 sayı atarken beş asist ve üç ribauntla mücadele etti. NBA'de son olarak 2012'de final mücadelesine çıkan Oklahoma City Thunder, finalde Doğu Koferansı şampiyonu ile karşılaşacak. Doğu finalinde Indiana Pacers, New York Knicks karşısında seride 3-1 önde bulunuyor.

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