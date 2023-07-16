Batı’nın Ukrayna bilmecesi devam ediyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan katıldığı bir programda Ukrayna’nın geleceğinin NATO’da olduğunu ifade etti.

Batı’nın Ukrayna bilmecesi devam ediyor

ABD’nin ulusal güvenlik danışmanı Jake Suulivan ABC News kanalında yer alan bir programa katıldı.

Sullivan, Rusya-Ukrayna savaşına dair bir takım açıklamalarda bulundu.

ABD’nin Rusya’ya karşı Ukrayna’ya destkelerinin devam edeceğini belirten Sullivan, Amerikan halkının da bu politikayı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Suulivan yaptığı açıklamalarda Ukrayna’nın NATO’ya katılımı hakkında da konuştu.

Konuşmasında Ukrayna’nın geleceğinin NATO’da olduğunu belirtip, “Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır. Nokta. Bunun için müzakereye gerek yok. Bir noktada bu gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

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