20 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Batman Merkez’de icradan satılık tarla

T.C. Batman İcra Dairesi tarafından Batman Merkez'de 8.875 m² tarla icradan satılacak.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 10:38
Takip Et

Batman Merkez’de icradan satılık tarla

Batman Merkez’de icradan satılık tarla
+
Aa
-

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Batman İl, Merkez İlçe, DAVUDİ Mahalle/Köy, Kaşisor Mevkii, 123 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz tarla /arazi vasındadır. Taşınmaz hisseli olup 1175/8875 HİSSESİ SATILACAKTIR.Taşınmazın toprak yapısıhafif eğimli,derin, killi -tınlı bünyeye sahip, su tutma kapasitesi iyi derecede az taşlıklı erüozyon problemi yok,tuzluluk ve alkalilik prosmeli yok, organik maddece fakir, genel olarak tarımsal mekanizasyona uygundur. Belediye mücavir alanı içinde değildir, Belediyenin altyapı hizmetlerinden faydalanmamaktıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
1
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
﻿Yerli İHA'ların motor fabrikasına Ukrayna el koydu
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
2
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
3
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
4
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
5
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
6
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
7
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿Bakanlık açıkladı! Eylülde 1.300 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Bakanlık açıkladı! Eylülde 1.300 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿Bakanlık açıkladı! Eylülde 1.300 yatırım teşvik belgesi verildi
﻿MHP'li il başkanı Murat Öner hayatını kaybetti
﻿MHP'li il başkanı Murat Öner hayatını kaybetti
﻿MHP'li il başkanı Murat Öner hayatını kaybetti
﻿Jandarmadan sahte para operasyonu
﻿Jandarmadan sahte para operasyonu
﻿Jandarmadan sahte para operasyonu
﻿İstanbul'da operasyon
﻿İstanbul'da operasyon
﻿İstanbul'da operasyon
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.