Batman Merkez’de icradan satılık tarla

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Batman İl, Merkez İlçe, DAVUDİ Mahalle/Köy, Kaşisor Mevkii, 123 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz tarla /arazi vasındadır. Taşınmaz hisseli olup 1175/8875 HİSSESİ SATILACAKTIR.Taşınmazın toprak yapısıhafif eğimli,derin, killi -tınlı bünyeye sahip, su tutma kapasitesi iyi derecede az taşlıklı erüozyon problemi yok,tuzluluk ve alkalilik prosmeli yok, organik maddece fakir, genel olarak tarımsal mekanizasyona uygundur. Belediye mücavir alanı içinde değildir, Belediyenin altyapı hizmetlerinden faydalanmamaktıdır.

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