Kerem İnan'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak açıklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kerem İnan'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak açıklama
Galatasaray’ın eski kalecisi Kerem İnan, sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'ye karşı minimum 3 gol atacağını düşündüğünü belirterek, "Galatasaray favori" dedi.

Galatasaraylı eski kalecisi Kerem İnan, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında sarı-kırmızılıların RAMS Park’ta karşılaşacağı Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Her derbi keyifli ve güzeldir" diyen Kerem İnan "Şu an tüm Türkiye’nin, bizlerin de beklediği derbi. Galatasaray gerçekten çok formda. Okan hoca ile son haftalarda özellikle gelinen noktada müthiş bir form grafiği var. Herkesin de gördüğü gibi favori Galatasaray" dedi.

İnan "Hem puan hem moral olarak hem oyun olarak Galatasaray favori. Takımın, Okan hoca önderliğinde çok önemli bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Çok iddialı olacak belki ama Galatasaray’ın minimum 3 gol atacağını düşünüyorum. Çok formda bir Galatasaray var. Buna Fenerbahçe’nin bu anlamda karşılık verebileceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

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